İzmir haberleri... Sökümü planlanan Nae Sao Paulo, eylül sonunda İzmir'de olacak

İzmir gündem haberi | İZMİR'in Aliağa ilçesinde sökümü planlanan ve yüksek miktarda asbest taşıdığı iddia edilen 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisi ile ilgili konuşan Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, tüm kontrollerin yapıldığını söyledi.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde sökümü planlanan ve yüksek miktarda asbest taşıdığı iddia edilen 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisi ile ilgili konuşan Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, tüm kontrollerin yapıldığını söyledi. Şimşek, Rio de Janeiro Limanı'ndan 5 Ağustos'ta yola çıkan geminin eylül sonunda İzmir'e geleceğini belirtti.

Aliağa'da sökümü planlanan Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisinin yüksek miktarda asbest taşıdığı iddia edildi. Sökümün halka ve çevreye zarar vereceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bazı çevre platformları, geçen ay işlemlere itiraz etti. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" dedi.

Türkiye'de 'asbest' tartışmalar sürerken, söz konusu gemi 5 Ağustos'ta Rio de Janeiro Limanı'ndan hareket ederek yola çıktı. Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, asbest, atom ve radyasyon konuları ile ilgili gerekli tüm kontrollerin yapıldığı belirterek, geminin eylül sonunda kente geleceğini söyledi.