İzmir haberleri... Ödemiş'teki tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 156 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 156 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 156 sikke, 30 tarihi obje ve lahit kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili A.C. ile İ.C. gözaltına alındı. Güncel AA / Turgay Konuralp Ödemiş İzmir Roma Güncel Haberler

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