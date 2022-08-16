İzmir haberleri! Ödemiş'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Küçükbaş'ın cenazesi toprağa verildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Küçükbaş'ın cenazesi toprağa verildi. Kalp krizi sonucu vefat eden Küçükbaş için evinin önünde helallik alındı, Zeytinlik Mahallesi Camisinde askeri tören düzenlendi. Cenaze, namazın ardından Zeytinlik Mahallesi Mezarlığında defnedildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, AA muhabirine derneğin yönetim kurulu üyelerinden Küçükbaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıkları ifade etti. Güncel AA / Turgay Konuralp Kalp Krizi Kıbrıs Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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