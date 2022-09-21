İzmir haberleri! Ödemiş'te 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya bırakıldı Güncel Haberler İzmir haber: İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya salındı. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya salındı. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) İzmir Şube Müdürlüğü Ödemiş İlçe Şefi Mehmet Ali Kırlıoğlu, AA muhabirine, bölgedeki keklik popülasyonunu artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kırlıoğlu, Gölcük, Bozdağ, Ovacık, Çamyayla, Tekke, Ardıcak ve Horzum mahallelerinde doğaya saldıkları kekliklerin çevreye faydalı olacağına inandıklarını vurguladı. Çalışma ile doğanın zenginleşeceğini söyleyen Kırlıoğlu, "Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü tarafından geçen yıl da 175 keklik doğaya salınmıştı. Bu yıl geçen yıl keklik bırakılan bölgelere takviye yaptık." dedi. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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