İzmir haberleri: Mahir Polat'tan İzmir'in Unesco Dünya Mirası Adaylığından Elenmesine Tepki: 'İzmir Halkı Oy Vermedikleri İçin Cezalandırılıyor'

İzmir haberleri... CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İzmir'in Kemeraltı bölgesini kapsayan Tarihi Liman Kenti'ni UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığından elemesine tepki gösterdi. Polat, "İktidar mensuplarının İzmir husumetleri her alanda devam ediyor. İzmir halkı oy vermedikleri için cezalandırılıyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İzmir'in Kemeraltı bölgesini kapsayan Tarihi Liman Kenti'ni UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığından elemesine tepki gösterdi. Polat, "İktidar mensuplarının İzmir husumetleri her alanda devam ediyor. İzmir halkı oy vermedikleri için cezalandırılıyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için İzmir Tarihi Liman Kenti yerine Bursa'nın İznik Bölgesi'ni konu alan dosyayı iletmesini eleştirdi. Yazılı bir açıklama yapan Polat, şunları kaydetti:

"İktidar mensuplarının İzmir husumetleri her alanda devam ediyor. İzmir halkı oy vermedikleri için cezalandırılıyor. AKP hükümetinin İzmir'i, İzmirlileri anlaması için önce tarihi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlaması gerekiyor. Kurtuluş mücadelesinin İzmir halkı için ne ifade ettiğini çok iyi anlamaları gerekiyor. İktidara geldikleri günden beri İzmirlilerin teveccühünü kazanamamış, yaptıkları açıklamalarla aşağılayan, ötekileştiren, kutuplaştıran, parmak sallayarak had bildiren yaklaşımlarıyla da hiçbir zaman İzmir'i kazanamayacaklar."

"İZMİR'E ŞAŞI BAKAN ZİHNİYET"

İzmir'in UNESCO Dünya Mirası daimi adaylığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Mahir Polat, şu açıklamayı yaptı:

"Tüm birleşenler süreç içerisinde adım atıyor. Bakandan randevu talep ediliyor, randevu veriliyor. Bakan daha sonra ben İzmir'e gelince dosyayı alıp UNESCO'ya ileteceğim diyor ve randevuyu iptal ediyor. Bu arada Bakan Bey bir türlü İzmir'e gelmiyor. Bu arada ilan ediliyor ki; İzmir'in değil İznik'in dosyası UNESCO'ya sunulmuş. İznik tabi ki UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmeli. Ancak İzmir bu ülkenin önemli değerlerinden. İzmir'e şaşı bakışın devam etmesi maalesef acı verici ve ilkel, sığ bir zihniyetin ürünü. Bu olay, 'Burnu sümüklü çocuk, gavur İzmir, İzmir işgal altında' söylemlerinden sonra bu zihniyetin İzmir'e bakış açısını somut bir şekilde ortaya koyuyor. İzmir hakkını istiyor. Gerekli süreçlerin tamamlanarak İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için derhal gerekli adımların atılması çağrısı yapıyorum. İzmir tüm paydaşlarıyla normalde 2-3 yıl süren çalışmaları 4 ay gibi kısa bir zamanda eksiksiz olarak tamamladı. İzmir bu yaklaşımı hak etmiyor."