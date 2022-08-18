İzmir haberleri: Kiraz'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor
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Gelen İzmir haberine göre Kiraz ilçesinde, 3 bin 933 kök Hint keneviri ve 32 kilogram esrar ele geçirildi.
Kiraz ilçesinde, 3 bin 933 kök Hint keneviri ve 32 kilogram esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 25 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında önceden belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.
İkametlerdeki aramalarda toplam 3 bin 933 kök Hint keneviri ile 32 kilogram esrar ele geçirildi, 19 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel