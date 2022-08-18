İzmir haberleri: Kiraz'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor Güncel Haberler Gelen İzmir haberine göre Kiraz ilçesinde, 3 bin 933 kök Hint keneviri ve 32 kilogram esrar ele geçirildi. Kiraz ilçesinde, 3 bin 933 kök Hint keneviri ve 32 kilogram esrar ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 25 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında önceden belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi. İkametlerdeki aramalarda toplam 3 bin 933 kök Hint keneviri ile 32 kilogram esrar ele geçirildi, 19 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Hisarcık Kiraz Güncel Haberler

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