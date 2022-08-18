Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberleri: Kiraz'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

İzmir haberleri: Kiraz'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Güncel Haberler

Gelen İzmir haberine göre Kiraz ilçesinde, 3 bin 933 kök Hint keneviri ve 32 kilogram esrar ele geçirildi.

Kiraz ilçesinde, 3 bin 933 kök Hint keneviri ve 32 kilogram esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 25 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında önceden belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

İkametlerdeki aramalarda toplam 3 bin 933 kök Hint keneviri ile 32 kilogram esrar ele geçirildi, 19 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hisarcık Kiraz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title