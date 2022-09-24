İzmir haberleri | Kiraz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Güncel Haberler İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.G'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 630 gram esrar ele geçirildi. Öte yandan operasyonda uyuşturucu kullanıcısı olduğu tespit E.Z. de gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 5 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Hisarcık Kiraz İzmir Güncel Haberler

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