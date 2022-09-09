İzmir haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
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Gelen İzmir haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, " İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Kurtuluş yıl dönümü coşkusu yaşayan güzel İzmir halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel