İzmir haberleri: Kılıçdaroğlu İzmir'de, Akpm Milletvekilleri ile Bir Araya Geldi.

Gelen İzmir haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar’da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu (SOC) milletvekilleri ile bir araya geldi. Bu toplantıların Kılıçdaroğlu’nun “Dünyanın bütün demokratları birleşin” çağrısında ortaklaşıldığı için mümkün olduğunu dile getiren CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Bu çağrı belli ki bütün dünyada demokrasi arayışında olan ve güçlü bir sosyal devlet ihtiyacını hisseden herkesin ortak geleceğin inşasında, bir vizyonu birlikte oluşturma konusunda kararlılığı gösteriyor. Bu buluşma o çağrının hem yankı bulduğunu hem de bir ihtiyaç olduğunu da gösteriyor” dedi.

Haber : TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu (SOC) milletvekilleri ile bir araya geldi. Bu toplantıların Kılıçdaroğlu'nun "Dünyanın bütün demokratları birleşin" çağrısında ortaklaşıldığı için mümkün olduğunu dile getiren CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Bu çağrı belli ki bütün dünyada demokrasi arayışında olan ve güçlü bir sosyal devlet ihtiyacını hisseden herkesin ortak geleceğin inşasında, bir vizyonu birlikte oluşturma konusunda kararlılığı gösteriyor. Bu buluşma o çağrının hem yankı bulduğunu hem de bir ihtiyaç olduğunu da gösteriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu İzmir'de; AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu milletvekilleri ile bir araya geldi.

Görüşmeye; AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grup Başkanvekili, AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP PM üyesi Yunus Emre katıldı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, görüşmeyi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi'nin üç gündür İzmir'de toplantı yaptığını belirten Böke, şunları söyledi:

"Tüm dünyanın yaşıyor olduğu ve Türkiye'nin de derinden hissediyor olduğu ekonomik buhranın, yoksullaşmanın, hayat pahalılığının, güvencesiz çalışma ortamlarının nasıl düzeltileceğine dair ortaya konulacak olan politikaları tartıştık, parlamenterler olarak. 25 ülkeden 50'ye yakın milletvekili buradaydı. Tüm Avrupalı vekiller olarak bizler emeğin hakkının nasıl korunacağını, moto-kuryelerin ölmeden nasıl çalışacağını, kadınların evde üretim yaparak ekonomiye katılırken nasıl güvenceli hale geleceğini, asbest gemilerine hep birlikte dünya olarak nasıl karşı koyacağımızı; dolayısıyla vatandaşın hayatını nasıl iyileştireceğimizi tartıştık. Bu tartışmaların Türkiye'de ve İzmir'de olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Türkiye 1949'da kurulan Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri ve 73 yıldır etkin bir üyesi, Konsey'in. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Avrupalı üyelerinin öncü ülke olarak Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü, sosyal ve çevre haklarını konuşmuş olmasının Türkiye'nin ikinci yüzyılındaki mirasını geleceğe taşıma iradesini çok somutladığı kanaatindeyim.

Bu komisyonun Türkiye'deki ilk toplantısı. Bu komisyona başkanlık yapan ilk Türkiye Cumhuriyeti temsilcisiyim, ben. Her milletvekilinin başkanlık yaptığı komisyon toplantılarını kendi ülkesinde yapma imkanı var. Ben başkanlığa seçildiğim ocak ayında, ilk yaptığım teklif; eylül ayında İzmir'de toplantılarımızı yapmak olmuştu. Bunun kabul görmüş olması ve TBMM ev sahipliğinde, benim başkanlığını yaptığım komisyonun İzmir'de Türkiye'de toplanması da başkanlık görevini üstlenmem sayesinde oldu. Türkiye ve İzmir adına çok onur ve gurur duyuyorum."

Böke, Kılıçdaroğlu'nun misafir AKPM milletvekilleri ile toplantısına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nun kalıcı üyesi. Ben de bu grubun başkan vekilliği görevini yapıyorum. Sosyal demokrat siyaset, sosyal demokrat gelecek, bugün yıkım yaratmış olan neoliberal düzen karşısında sosyal hakları koruyan, insan haklarını merkezine alan, demokrasiyi güçlendiren bu ortak geleceğin nasıl kurulacağına dair büyük bir irade ve siyasi vizyon tartışıldı. Türkiye; CHP ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde bütün dünyaya örnek olacak bir siyaset yürütüyor. Demokrasinin yıkıldığı, otoriterliğin çok yerleştiği, hakların yok sayıldığı bir düzende, demokratik biçimde demokrasi mücadelesi veriyor olmamızın önemini bir kez daha paylaşma imkanımız oldu. Bütün dünya; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü var etmek için bir mücadele veriyor."

Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı "Dünyanın bütün demokratları birleşin" çağrısının anımsatılması üzerine de Böke, "Zaten bu çağrı duyulduğu için ve bu çağrıda ortaklaşıldığı için bu toplantılar mümkün oldu. Bu çağrı belli ki bütün dünyada demokrasi arayışında olan ve bu demokrasinin içinde güçlü bir sosyal devlet ihtiyacını hisseden herkesin ortak geleceğin inşasında, bir vizyonu birlikte oluşturma konusunda kararlılığını gösteriyor. Bu buluşma o çağrının hem yankı bulduğunu, hem de bir ihtiyaç olduğunu da gösteriyor" dedi.