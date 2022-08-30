İzmir haberleri... İzmir Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

İzmir Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

İzmir'de bir otelin bahçesinde düzenlenen programda Vali Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, tören alanına gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Köşger, 30 Ağustos tarihinin birçok zaferle dolu şanlı tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek millet bilinciyle hareket edildiği, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe, inançla ve kararlılıkla yüründüğü zaman hiçbir kuvvetin Türk milletinin önünde duramadığını gösterdiğini söyledi.

Köşger, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki şanlı ordumuzun, aziz milletimiz ile omuz omuza, sırt sırta vererek her türlü zorluğu aşarak kazandığı zaferin 100. yılı kutlu olsun. Aziz milletimiz tarih boyunca hiçbir suretle esarete boyun eğmemiş, vatanı, bayrağı ve mukaddesatı uğruna gerektiğinde kanından ve canından geçmeyi bilmiştir.

Bu aziz millet ki özgürlüğüne ve geleceğine kasteden türlü düşmanı farklı cephelerde defaatle alt etmeyi başarmıştır. Kurtuluş Savaşı'mızın son döneminde ise elinde, avucunda kalan son cephane ile imkansızlıklar içinde kurulmuş ordusuyla yedi düvelin göz koyduğu vatanını adeta can havliyle kalktığı Büyük Taarruz ile düşmandan arındırmış, bizlere miras kalan bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temellerini atmıştır."

Kültür ve Turizm Bakanlığı etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sahnelenen "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" müzikali, kutlamalar kapsamında İzmirlilerle buluştu.

Zübeyde Hanım'ın oğlu Mustafa Kemal Paşa'ya eve zaferle dönmesini temenni ettiği son sözünden ilhamla sahneye taşınan "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" İzmir'in şanlı zaferini konu ediniyor.

İzmir'in mücadelesini sanatseverlerle buluşturan gösterinin ardından, sanatçılar Fatih Erkoç ve Ahmet Baran, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde "30 Ağustos Özel Konseri"nde sahne aldı.

Kentin çeşitli bölgelerinde Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu, Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu konserler verdi, halk dansları gösterisi düzenlendi, Zeynep Bastık şarkılarını seslendirdi.

Öte yandan İzmir Vaftiz Kiliseleri Derneği, Aziz Vukolos Kilisesi ve Kültür Merkezi'nde şehitleri anma etkinliği düzenledi.

Etkinlikte konuşan Türkiye Vaftiz Kiliseler Vakfı Başkanı Ertan Çevik, komşularla her yerde barış, huzur ve esenlik olması için dua ettiklerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatanı savunmak için şehit olan bütün canları yad ettiklerini belirtti.

İzmirliler Derneği Onursal Başkanı Gündüz Kapancıoğlu da 30 Ağustos'un Türk istiklal ve egemenliğinin dönüm noktası olduğunu belirterek "26 Ağustos sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutan olarak verdiği emirle başlayan taarruz, 4 gün sonra 30 Ağustos'ta meydan savaşına dönüştü. Bu zafer, yeni Türk devletinin doğuşuna imkan vermiştir. Yeni Türk devleti doğmuş olmasaydı bizlerin burada olup olmayacağı da meçhuldü. O bakımdan minnet ve vefa duyguları ile anıyorum." dedi.