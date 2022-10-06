İzmir haberleri... İzmir'e Fırtına Uyarısı

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir Valiliği, bugün kentin büyük bölümünde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları ağaç devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksama gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

İzmir Valiliği, bugün kentin büyük bölümünde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları ağaç devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksama gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

İzmir Valiliği, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün öğleden sonra kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bugün (perşembe) öğleden itibaren İzmir merkez (Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli), batı (Çeşme, Karaburun, Urla) ve kuzey ilçelerinde (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini yarın (7 Ekim 2022 Cuma) gece geç saatlerde kaybetmesi bekleniyor. Fırtına sebebiyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."