İzmir haberleri! İzmir'deki kimya imalathanesi yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İzmir gündem haberi: İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kimya imalathanesi yangının, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği tespit edildi. İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kimya imalathanesi yangının, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği tespit edildi. Geri Kazanımcılar Sitesi'ndeki yangına ilişkin yeni görüntülerde, patlama anında imalathanenin kapısının alevlerle kaplandığı, çevredeki iki kişinin de panikle bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Bornova ilçesindeki Geri Kazanımcılar Sitesi'nde, 24 Temmuz'da gece, kimya imalathanesinde patlama meydana gelmiş 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Güncel AA / Zeynep Çelikkol Güncel Haberler

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