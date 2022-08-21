Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberleri: İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

İzmir haberleri: İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Güncel Haberler

İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Şafak Yel - Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title