İzmir haberleri: İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel İzmir Güncel Haberler

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