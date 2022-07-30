İzmir haberleri... İzmir'deki "amatör balıkçı" cinayetinde şüpheli tutuklandı - Haberler

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İzmir haberleri... İzmir'deki "amatör balıkçı" cinayetinde şüpheli tutuklandı

İzmir haberleri... İzmir'deki 'amatör balıkçı' cinayetinde şüpheli tutuklandı

İzmir gündem haberi: İzmir'in Konak ilçesinde oltayla balık avlarken yer tartışması yaşadığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

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İzmir'in Konak ilçesinde oltayla balık avlarken yer tartışması yaşadığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Karataş Gün Batımı İskelesi'ndeki olayın ardından polis ekiplerince yakalanan S.A'nın, emniyetteki işlemi tamamlandı.

S.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karataş Gün Batımı İskelesi'nde dün, oltayla balık avlayan amatör balıkçılar Saim Baş (59) ile S.A. arasında çıkan yer tutma tartışması kavgaya dönüşmüştü.

Kavganın ardından buradan ayrılan ve sonra tabancayla dönen S.A, Saim Baş'a ateş ederek kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan Saim Baş kurtarılamamış, şüpheli ise kısa süre sonra yakalanmıştı.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

Karataş İzmir Güncel Haberler

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