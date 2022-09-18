İzmir haberleri! İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı Güncel Haberler İzmir haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İzmir'in Buca ilçesinde yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'taki yatak ve yastık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın çevredeki atölyelere sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathane kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Halil Fidan İtfaiye Seyhan İzmir Güncel Haberler

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