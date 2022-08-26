İzmir haberleri! İzmir'de yaklaşık yarım metrelik sıcak yağ tankına düşen işçi yaralandı Güncel Haberler İzmir haberleri: İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada yarım metre derinlikteki sıcak yağ tankına düşen işçi hastanede tedavi altına alındı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada yarım metre derinlikteki sıcak yağ tankına düşen işçi hastanede tedavi altına alındı. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir metal kaplama fabrikasının üretim kısmında çalışan E.Ş, dengesini kaybederek yarım metreye yakın sıcak yağ dolu tanka düştü. İş arkadaşlarının yardımıyla tanktan çıkarılan E.Ş, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. E.Ş'nin ayaklarında yanıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz Organize Sanayi Bölgesi İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haberleri! İzmir'de yaklaşık yarım metrelik sıcak yağ tankına düşen işçi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.