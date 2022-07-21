İzmir haberleri: İzmir'de tuvalete atılan uyuşturucu gider borusu kazılarak ele geçirildi İzmir haber: İzmir'in Bayraklı ilçesinde eve düzenlenen operasyonda tuvalete atıldığı tespit edilen 167,2 gram uyuşturucu, gider borusu kazılarak ele geçirildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde eve düzenlenen operasyonda tuvalete atıldığı tespit edilen 167,2 gram uyuşturucu, gider borusu kazılarak ele geçirildi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki eve uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. "Kapıyı açın" çağrısının ardından üst üste sifon sesi duyulması üzerine şüphelenen polis, zanlılar Ş.Y, C.N.K. ve İ.G'yi gözaltına aldıktan sonra evde detaylı arama yaptı. Evin gider borusunda inceleme gerçekleştiren polis, gider borusunu kazarak poşetler içinde tuvalete atılmış 167,2 gram esrarı ele geçirdi. Evde yapılan aramada da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 690 liraya el konuldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık İzmir Güncel Haberler

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