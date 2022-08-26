İzmir haberleri | İZMİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU

İZMİR'de, kent genelinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yunusemre Deresi ve rögarlar taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Meteoroloji tarafından yapılan sağanak yağmur uyarıları karşılık buldu. Saat 12.00'den sonra başlayan sağanak yağmur Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur suları nedeniyle yollar dereye dönerken, rögarlar taştı. Karabağlar ilçesinde yağmur suları Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu. Taşkın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Sağanak yağmur sürücülere de zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi ana arterlerde trafik sıkışıklık yaşandı. Polis ekipleri, sıkışan trafiği açmak için yoğun çaba sarf etti.