İzmir haberleri: İzmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir'de bugün öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Buca ve Karabağlar ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

İzmir'de bugün öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Buca ve Karabağlar ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde bugün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Rögarların taşması nedeniyle yol üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı, trafikte de aksamalar meydana geldi.

Karabağlar'ın Kaymakkuyu semtinde taşan su kanalı nedeniyle oluşan selin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekiplerinin yolları açmak için çalışma yürüttüğü belirtildi.