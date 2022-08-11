İzmir haberleri: İzmir'de pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk yaralandı
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İzmir gündem haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Mahallesi Türkay Caddesi'nde oynayan 12 yaşındaki A.Ç.A'ya nereden geldiği belli olmayan pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.
Kolundan yaralanan A.Ç.A, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.