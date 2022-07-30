İzmir haberleri | İzmir'de metruk binada bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde metruk binada bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde metruk binada bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Ordu Caddesi'ndeki olayın ardından gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.
E.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Karabağlar ilçesinde metruk bir binada 28 Temmuz'da E.K, aralarında çıkan kavgada Kenan Yılmaz'ı bıçakla öldürmüştü. E.K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
AA / Zeynep Çelikkol - Güncel