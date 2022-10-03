İzmir haberleri: Konak'ta kuyumcu soyuldu

İzmir habere göre İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcu dükkanından ziynet eşyaları ile 15 kol saati çalındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcu dükkanından ziynet eşyaları ile 15 kol saati çalındı.

Anafartalar Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanından soygun yapıldığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinin kepengi ve camı kırılarak bir miktar ziynet eşyası ile 15 kol saatinin çalındığını belirledi.

Ekipler, iş yeri alarmının çalmasıyla panikleyip kaçan hırsızın düşürdüğü bazı ziynet eşyalarını toplayarak kuyumcuya teslim etti.

İş yerinin güvenlik kamerası ve çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.