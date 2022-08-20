İzmir haberleri! İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldaki seyyar satıcı yaralandı Güncel Haberler Edinilen İzmir haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yolun kenarında bulunan tavuk pazarındaki seyyar satıcı yaralandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yolun kenarında bulunan tavuk pazarındaki seyyar satıcı yaralandı. Barış K. yönetimindeki 35 ALN 442 plakalı otomobil, Umurbey Mahallesi Mercan Sokak'ta İbrahim K'nin kullandığı 35 AHP 184 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tavuk pazarına giren araçlar seyyar satıcı Sezai Bayraktar'ın (62) yaralanmasına ve tavuklarının telef olmasına neden oldu. Bayraktar olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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