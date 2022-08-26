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İzmir haberleri! İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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İzmir haberleri! İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir gündem haberine göre İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak, trafikte aksamalara ve su baskınlarına neden oldu.

İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak, trafikte aksamalara ve su baskınlarına neden oldu.

Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu, dereler taştı. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Buca'da da kısa süreli sel nedeniyle bazı iş yerlerine su doldu, dereler ve rögarlar taştı.

Yağışın durmasının ardından vatandaşlar iş yerleri ve binalarının önünü temizledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Karabağlar İzmir su Güncel Haberler

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