İzmir haberleri... İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti İzmir gündem haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi Özarslan, hayatını kaybetti. İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi Özarslan, hayatını kaybetti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren ve 31 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen Özarslan (31) kurtarılamadı. Kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle organlarının bağışlanamadığı belirtildi. Konak ilçesinde 29 Temmuz'da Ezgi Özarslan, iş yerine gelen eşi D.Ö. tarafından tabancayla başından vurulmuştu. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma sürüyor. Güncel AA / Tezcan Ekizler Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tepecik İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haberleri... İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.