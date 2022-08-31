İzmir haberleri! İzmir'de en yakın mesafe öğrenci servisi 679 liraya yükseldi

İzmir'de öğrenci servisleri ücretlerine uygulanacak yüzde 25'lik zam talebi, UKOME kararı beklenmeden yürürlüğe girdi. Buna göre en yakın mesafe öğrenci servisi ücreti, 540 liradan 679 liraya yükseldi.

İzmir'de en son nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) çıkan kararla yüzde 40 oranında zam gelen öğrenci servis ücretlerine okulların açılmasına sayılı günler kala yeni bir zam daha geldi. Nisan ayında yapılan zamla 0-3 kilometre arası servis ücreti aylık 385 liradan 540'a yükselirken, son zamla birlikte bu ücret 679 lira oldu.

UKOME KARARI BEKLENMEDİ

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası'nın yüzde 25'lik zam talebi, geçtiğimiz hafta yapılan UKOME toplantısında gündeme gelmiş ancak bu konunun görüşülmesi bir sonraki toplantıya bırakılmıştı. Servisçiler ise Eylül ayında gerçekleşecek bir sonraki UKOME toplantısını beklemeyerek, yüzde 25'lik zam talebini İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) komisyonundan geçirilerek yürürlüğe girdi.

EN KISA MESAFE 679 LİRA

Alınan karara göre, en yakın mesafe olan 0-3 kilometre arası öğrenci servisi ücreti 679 lira olurken, 0-6 kilometre 836 lira, 0-10 kilometre 892 lira, 0-15 kilometre bin 56 lira, 0-20 kilometre bin 269 lira, 0-25 kilometre bin 408 lira, 0-30 kilometre bin 546 lira, 0-35 kilometre bin 622 lira ve 0-40 kilometre bin 722 lira olarak ücretlendirildi.

SERVİSÇİLER GİDERLERİN ALTINDAN KALKAMAZ OLDU

Yapılan yeni ücret tarifleriyle ilgili konuşan İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, servisçilerin masrafların altından kalkamadığını söyledi. Başkan Erdem Mert, "Servisçi esnafının temel girdilerinin hepsine anormal zamlar geldi. UKOME'nin toplantısı için bir ay bekleyecek gücümüz yok. Bu nedenle Birlik Komisyonlarından geçen yeni tarifemizi uygulamaya koyduk" sözlerine yer verdi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)