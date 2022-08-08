İzmir haberleri | İzmir'de 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 3 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, İzmir açıklarında Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 8 kaçak göçmenin kurtarıldığını, 3 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 10.05'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Karaada'da yapılan aramalarda 8 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan göçmenler ile olay mahallinde yapılan ilk mülakatlarda, '39 göçmen olarak Sakız Adası'na geçerek farklı yerlere dağıldıkları, 12 kişilik grup olarak Yunan polisi tarafından yakalandıkları ve yerini bilmedikleri bir binaya götürüldükleri, burada değerli eşyalarının alınarak darp edildikleri, içlerinden 1 göçmenin binanın dışına alındığı, gelen çığlık seslerinden dolayı daha ağır bir muameleye maruz kaldığını anladıkları, sonrasında 11 kişilik grup halinde Yunan Sahil Güvenlik Botuna bindirildikleri, dışarı alınan 1 göçmenin orada kaldığı ve hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündükleri, Yunanistan unsurlarınca can yeleksiz ve elleri kelepçeli olarak doğrudan denize atıldıkları, yüzerek karaya ulaşmaya çalıştıkları, 8 göçmenin sahile ulaşmayı başardığı, 1 göçmenin cansız bedeninin kıyıya vurduğu, 2 göçmenin boğulduğunu gördükleri' bilgisi alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ve olay mahalline derhal ilave 2 Sahil Güvenlik Botu ile 2 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edilmiştir. Olay mahallinde icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, kayıp 2 göçmene ait cansız bedenlere ulaşılmıştır."