İzmir haberleri | İzmir'de 5.0 büyüklüğünde deprem İzmir habere göre İzmir'de 5.0 büyüklüğünde depremİZMİR İzmir'in Menderes ilçesi Kuşadası Körfezi açıklarında, saat 06.24'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de 5.0 büyüklüğünde deprem İZMİR İzmir'in Menderes ilçesi Kuşadası Körfezi açıklarında, saat 06.24'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı İzmir dahil çevre illerden de hissedildi. İhlas Haber Ajansı / Güncel Kuşadası Körfezi İzmir Güncel Haberler

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