İzmir haberleri... İzmir'de 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı, 65 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir gündem haberi | İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalanırken, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı.

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalanırken, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yakalanan 192 kaçak göçmen ve 5 organizatör ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kıyıya çıkartılan toplam 257 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.