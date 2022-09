İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dönüşüm Tesisi Açıldı. Tunç Soyer: "İzmir'de Çöp Kavramına Son Veriyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzDoğa A.Ş. tarafından 35 milyon TL yatırımla kurulan, ambalaj atıklarını ayrıştırma ve dönüşüm tesisi törenle hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tesisimizin 420 tonluk kapasitesini tedricen devreye alarak İzmir'de geri dönüştürülen atık oranını yüzde 12'den yüzde 20'ye çıkartacağız. İzDönüşüm projemizle İzmir'de çöp kavramına son veriyoruz. Atığı ekonomiye geri kazandırıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in ev sahipliğinde yapılan törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Atay, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP PM üyesi Devrim Barış Çelik, CHP İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "döngüsel kültür" kavramına uygun bir kent inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı UCLG'nin iki yılda bir düzenlenen Kültür Zirvesi'ne geçtiğimiz yıl İzmir'de ev sahipliği yaptık. Dünyanın dört bir yanından liderlerin, yerel yöneticilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bu buluşmanın sonuç bildirisi olan İzmir Deklarasyonu dünyadaki tüm yerel yönetimler için yeni bir kavram ortaya koydu; Döngüsel Kültür. Geleceğin döngüsel şehirlerini kurmada bir yol gösterici olan Döngüsel Kültür kavramı dört temel ilke üzerinden yükseliyor. Bunlar doğamızla uyum, birbirimizle uyum, geçmişimizle uyum ve gelecekle yani, değişimle uyum. Bu yaklaşımın özünde uyum sözcüğü var. Çünkü İzmir'de uyum içinde ve adaletli bir kent yaşamı kurmak bizim temel önceliğimiz. Biz İzmir'i, doğanın döngülerinden koparılmış bir beton yığını değil, ekosistemin bir parçası olarak büyütüyoruz. Yeşil koridorlarla doğanın kente, kentlinin de doğaya nüfuz edebildiği, afetlere karşı dirençli ve belki de en önemlisi atık yönetimi planlanmış bir şehir için çalışıyoruz."

"ÇÖP KAVRAMINA SON VERİYORUZ"

Açılışı yapılan, 35 milyon TL'ye mal olan tesisle ilgili bilgiler de veren Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi işte bu doğrultuda attığımız çok önemli bir adım. Bu açılış, doğayla uyumlu, döngüsel bir şehir olma hedefimiz için bir kilometre taşı. İşte tam da bu yüzden, bugün açılışımızı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve siz değerli misafirlerle birlikte gerçekleştirmekten onur duyuyorum. Belediye şirketimiz İzDoğa ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığımız ortaklığıyla yürütülen İzDönüşüm projesine ilk olarak Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçelerimiz katıldı. Bu dört ilçemizde toplam 800 ambalaj atığı kutusu sıfır noktasında hizmet veriyor. Projemiz için büyükşehir belediyemizle omuz omuza hareket eden ilçe belediye başkanlarımıza bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. 35 milyon TL yatırımla açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, İzmir'in öncelikli olarak bu dört ilçesindeki atıkların geri dönüşümünü sağlayacak. Tesisimizin 420 tonluk kapasitesini tedricen devreye alarak İzmir'de geri dönüştürülen atık oranını yüzde 12'den yüzde 20'ye çıkartacağız. İzDönüşüm projemizle İzmir'de çöp kavramına son veriyoruz. Atığı ekonomiye geri kazandırıyoruz. İzDönüşüm projemizin ekonomik ve ekolojik boyutu kadar, hepimizi gururlandıran toplumsal bir boyutu var. Ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek iş gücünü sağlamak amacıyla, sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık. Onlara sadece iş olanağı sağlamıyor, aynı zamanda ömürleri boyunca çöpü karıştırma zorunluluğundan kurtarıyoruz. Daha iyi ekonomik şartlar, kalitesi yüksek bir yaşam ve sağlıklı iş koşulları sunuyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NA "YANINIZDAYIZ" MESAJI

Başkan Soyer, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha "yanınızdayız" mesajını verirken şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken İzmir'den geleceğe umutla bakıyoruz. Biz, yaşamı iyi yönde dönüştürmekte kararlıyız. Biliyoruz ki, değişim bizim elimizde. Vatandaşlarımızın asli sorunlarını çözmek ve dünyayı daha iyi yönde değiştirmek için attığımız her adımda bizleri yalnız bırakmayan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi isterim ki, her zaman ve her koşulda daha güçlü bir Türkiye inşa etme mücadelenizin yanınızdayız."