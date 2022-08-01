İzmir haberleri... İzmir açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir haberler: İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 88 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
- Güncelleme:
İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 88 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında 7, Çeşme ilçesi açıklarında da 36 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
AA / Halil Şahin - Güncel