İzmir haberleri! Bursa'da eğlence merkezinin önünde işlenen cinayetin şüphelileri İzmir'de yakalandı

Bursa'da bir eğlence merkezinin önünde işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde 9 Ağustos gecesi bir eğlence merkezine gelen C.Y. (28) ve Y.A. (38), taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle iş yeri sahiplerince dışarı çıkarıldı. Bu kişilerin çağırdığı V.K. (26), A.Y. (35) ve G.Y. (26), otomobille gelerek tabancayla rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu iş yeri çalışanlarından Emir Çelik (26) ağır yaralandı. Çelik, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında, cinayetle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin Yıldırım ilçesinde buluştuğunu tespit etti.

Ekipler, zanlılar V.K, A.Y. ve G.Y'nin, Yıldırım ilçesinden H.M. (29), Y.S. (33) ve A.İ'nin (37) yardımıyla İzmir'e kaçtığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de düzenledikleri operasyonda 3 şüpheli ile onları bağ evinde sakladığı iddia edilen S.T'yi gözaltına aldı. İzmir'den getirilen 4 şüpheli ile Bursa'da yakalanan C.Y, Y.A, H.M, Y.S. ve A.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y, G.Y, V.K. ve H.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobil içinden ateş edilmesi ve Emir Çelik'in vurularak yere düşmesi, ardından ayağa kalkıp bir süre yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.