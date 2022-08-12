İzmir haberleri! Bornova'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı İzmir haber... İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Bugün saat 13: 00 sıralarında Bornova'ya bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. ANKA / Güncel İzmir Güncel Haberler

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