İzmir haberleri! Bayındır'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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İzmir haberleri: İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçede geçen hafta farklı yerlerde yaşanan motosiklet, akü, klima ve muhabbet kuşu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayların A.C (25), T.Ö (24) ve K.T (23) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden K.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel