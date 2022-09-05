ZAFER ULTRA MARATONU İZMİR'DE SONA ERDİ

NEF Vakfı'nın, Türk milletinin zafere koştuğu ve bir ulusun yeniden doğduğu Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında düzenlediği Ultra Maraton tamamlandı. 295 kilometrelik Ultra Maraton, Afyon Kocatepe'den İzmir'e 6 günde koşuldu.

Gelenekselleştirilmesi planlanan ve dünyada bir ulusun kazandığı zafer rotasında daha önce eşi benzeri olmayan Zafer Ultra Maratonu, 30 Ağustos'ta Afyon Kocatepe Anıtı'ndan başladı. 295 kilometrelik Zafer Ultra Maratonu'nun rotası, Büyük Taarruz rotası olan Afyon-Kocatepe, Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu etapları şeklinde düzenlendi. Koşunun finali İzmir'de gerçekleştirildi. Toplam 260 sporcu İnciraltı güzergahında toplandı. Verilen startın ardından sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda yarışı tamamladı. Dereceye giren sporculara madalya takdim edilirken, sıcağa rağmen koşuya katılanlar renkli görüntüler oluşturdu.

BÜYÜK BİR COŞKU YAŞANDI

Nef Vakfı, Büyük Zafer'in 100'üncü yılında, Türk Milletinin bir olduğu ve Atatürk ve silah arkadaşlarının en çetin şartlarda yılmadan bağımsızlık hayalinin peşinden koştuğu mücadele yolunda, Zafer Ultra Maratonu'nu tamamladı. Yürüttüğü önemli toplumsal projeler kapsamında 6 sene önce #birizbirlikteyiz kampanyasını başlatan Nef Vakfı şehit ve gazi çocuklarının eğitimine de destek olacak. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren Zafer Ultra Maratonu'nun kapanışı da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ultra Maraton'un kapanışına İzmir Valisi Yavuz Yavuz Selim Köşger, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını takdim etti.

ERDEN TİMUR: "VATANA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Zafer Ultra Maratonu'nun finalinde düzenlenen törende konuşan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur gurur dolu bir gün yaşadıklarını söyledi. Nef'in "Biziz, birlikteyiz" düşüncesiyle yola çıktığını belirten Erden Timur, "Özgürlük ve bağımsızlık yolundaki en önemli mihenk taşlarımızdan biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutlamaktan gurur duyuyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığı altında zaferle sonuçlanan Meydan Muharebesi ve adım adım özgürlüğe doğru 9 Eylül'de güzel İzmir'imizin göklerinde dalgalanan al yıldızlı bayrağımız, bağımsızlık aşkımızın ve bu uğurdaki sarsılmaz inancımızın bir sonucu. Biz nice zaferlerle kazanılmış bu özel topraklarda doğmuş çocuklarız. Şanslı çocuklarız belki ama bir o kadar da borçluyuz bu vatana. Bizden sonrakilere borçluyuz. Geleceğimize borçluyuz. Atalarımız bu mücadeleyi hep birlikte tek yürek olarak kazandı. Nef Vakfı olarak saygın ve güçlü bir ülkenin onurlu yurttaşları olarak yaşamamızı sağlayan kahramanlarımızdan devraldığımız bu büyük mirası aynı birlik, beraberlik ve dayanışma bilinciyle yaşatmak belki de en önemli sorumluluğumuz" şeklinde konuştu.

VALİ KÖŞGER: "ZAFER VE BİRLİK RUHUNU AKTARACAĞIZ"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger güzel bir vesileyle bir araya geldiklerine değindi. Vali Köşger, "Nef Vakfı Zafer Ultra Maratonu, zafer ve birlik ruhunu gençlere aktarabilmek için önemli. Ecdadımız o dönemde büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalist güçlerin hayallerini bozguna uğrattı. Biz, sıkıntılı zamanlarda birlik olmayı, beraberliği beceren bir milletiz. Savaşı da savaşmayı da iyi biliriz ama zaman içinde bu ruhun törpülendiği de bir gerçek. Böylesi maratonlarla bu Kurtuluş Savaşı ruhunu, Çanakkale ruhunu, Malazgirt ruhunu gençlere aktarabilmemiz lazım. Gençlerimiz Nef Vakfı Zafer Ultra Maratonu'nda Büyük Taarruz'un başladığı noktadan 295 kilometreyi 6 günde koşa koşa geldi. Elde teçhizatla mücadele ede ede geldiğinizi düşünün bir de bu yolu. Bu ruhu yakalayabilmek lazım. Ecdadın ne meşakkatlerle ne tür kahramanlıklar yaptığını, ne tür bir fedakarlık yaptığını anlamamız için bu tür faaliyetlerin yapılması lazım. Bu anlamda Nef Vakfı'nın yaptığı bu faaliyete büyük önem atfetmek lazım. Ecdadımızın emaneti olan bu ülkeyi önümüzdeki yüz yılda dünyanın saygın milletleri arasına sokarak, en gelişmiş, en sözü geçen, en kudretli ülkesi haline getirerek bu borcumuzu ödemek zorundayız. İnşallah bu ruhu gençlere aktarabilirsek bu borcu ödeyeceğiz" dedi.

KOŞUCULARA SÜRPRİZ İKRAMLAR VERİLDİ

Koşucular 6 gün süren ultra maraton boyunca rota üzerinde Sancaktar Mehmet'in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana'nın, Halime Çavuş'un, Çoban İsmail'in yolunda 100 yıl öncesinin milli mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konakladı. Zafer Ultra Maratonu'na 10 ultra maraton sporcusu, Afyon etabında 86 halk koşucusu, İzmir etabında 286 halk koşucusu ve 372 sanal koşucu katıldı. Yol boyunca dinlenme noktalarında bölgenin Büyük Taarruz'un önemini anlatan tarihten önemli kesitlerin yer aldığı kahramanlık hikayeleri paylaşıldı, sunumlar yapıldı. Yöre halkı maratoncuları sevinçle karşıladı, onlara bayraklarla eşlik etti ve ikramlarda bulundu. Atalarımızın 100 yıl önce büyük imkansızlıklarla çıktıkları yolda sporcular geçmişi yad etmek adına Büyük Taarruz'da yenilen kuru ekmek, üzüm hoşafı ve mercimek çorbası gibi sürpriz ikramlarla da karşılaştı.

NEF VAKFI'NDAN ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA DESTEK

Yaşadığı konum fark etmeksizin mümkün olduğunca fazla insanın ortak amacın bir parçası olmasını sağlama hedefiyle düzenlenen Zafer Ultra Maratonu'na dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden kaydolarak, destek verilen sanal koşuda toplanan bağışlar ise şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak. Nef Vakfı, 2016 yılından bugüne, sivil ve resmi ayırt etmeksizin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ulaştığı şehit ve gazi çocuklarına düzenli burs desteği sağlıyor. Destek sağlanan çocukların sayısının Zafer Ultra Maratonu katkısıyla artırılması amaçlanıyor.