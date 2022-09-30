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İzmir haberi: Torbalı'da İtfaiye Haftası kapsamında kurtarma tatbikatı

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İzmir haberi: Torbalı'da İtfaiye Haftası kapsamında kurtarma tatbikatı

İzmir haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Haftası etkinliği kapsamında Torbalı Belediye Meydanı'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Haftası etkinliği kapsamında Torbalı Belediye Meydanı'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği yüksekte mahsur kalan kişi ve trafik kazasında otomobilde sıkışan kişinin kurtarıldığı tatbikatı vatandaşlar ilgiyle izledi.

İzmir İtfaiyesi Güney Bölge Amirliği Müdürü Mehmet Akbulut, tatbikatların vatandaşların olaylara müdahale konusunda bilinçlenmesine de katkı sunduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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