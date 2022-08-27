İzmir haberi! Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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İzmir haberi: İzmir'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe alarak durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, 13 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araçta bulunan M.D, V.D, O.H, Y.M, ve M.U. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel