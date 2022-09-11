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İzmir haberi | Ödemiş'te off-road yarışları yapıldı

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İzmir haberi | Ödemiş'te off-road yarışları yapıldı

Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ilçenin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla off-road yarışları düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ilçenin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla off-road yarışları düzenlendi.

Ahrandı mevkiinde gerçekleştirilen yarış öncesi konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, katılanlara başarı diledi.

Organizasyona ATV, UTV ve motosiklet kullanıcısı 40 sporcu katıldı.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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