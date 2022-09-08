İzmir haberi! Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı Güncel Haberler İzmir haberlerine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Türkmen, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumları sonrası saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Türkmen birer konuşma yaptı. Tebriklerin kabulü sonrası tören sona erdi. Güncel Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz Milletvekili AK Parti İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haberi! Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.