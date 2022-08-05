İzmir haberi! İzmir jandarması, 86 internet sitesini erişime kapattırdı İzmir gündem haberi: İZMİR'de, jandarma ekiplerinin internet üzerinden işlenen suçlarla mücadelesi kapsamında, 86 internet sitesine erişim engeli getirildi. İZMİR'de, jandarma ekiplerinin internet üzerinden işlenen suçlarla mücadelesi kapsamında, 86 internet sitesine erişim engeli getirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 86 siteyi tespit etti. Ekipler, 86 siteye idari tedbir uygulanıp ve erişime kapatılmasını sağladı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı Jandarma Güncel Haberler

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