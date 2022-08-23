İzmir haberi | İzmir için sağanak uyarısı Güncel Haberler İzmir haberi... METEOROLOJİ tarafından yarın İzmir için sağanak uyarısı yapıldı. METEOROLOJİ tarafından yarın İzmir için sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.Yarın 12.00- 18.00 saatleri arasında etkili olacak sağanağın kuvvetinin 21-50 kg/m2 olmasının beklendiği bildirildi. Buna göre, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İzmir Güncel Haberler

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