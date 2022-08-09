İzmir haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı İzmir haberine göre İzmir'de jandarma ekiplerince 1-8 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi gözaltına alındı. İzmir'de jandarma ekiplerince 1-8 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Bayındır, Beydağ, Çeşme, Karabağlar, Kınık, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 bin 900 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 60 sentetik hap, 651 kök Hint keneviri bitkisi, 16 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Güncel AA / Meriç Ürer Jandarma İzmir Güncel Haberler

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