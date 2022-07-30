İzmir haberi: İzmir'de yemek siparişlerini sahte paralarla ödeyen 2 şüpheli tutuklandı İzmir habere göre İzmir'in Çiğli ilçesinde farklı iş yerlerinden yemek siparişleri verip, siparişi getiren motosikletli kuryelere sahte para veren 2 şüpheli, tutuklandı. İzmir'in Çiğli ilçesinde farklı iş yerlerinden yemek siparişleri verip, siparişi getiren motosikletli kuryelere sahte para veren 2 şüpheli, tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çiğli ilçesinde yemek satışı yapan iş yerlerine farklı günlerde telefonla sipariş verip, gelen motosikletli kuryelere sahte para verilmesi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Zanlıların H.O ve A.C.K, olduğunu belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi piyasaya sürmeye hazırlandıkları sahte 100'lük banknotlarla yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Mustafa Güngör Güncel Haberler

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