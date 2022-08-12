Haber : İzmir haberi: İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberi: İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

 - Güncelleme:
İzmir haberi: İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gelen İzmir haberine göre İzmir'de bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'de bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Karabağlar ilçesi Esenlik Mahallesi Polat Caddesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Mehmet Sertan Yener (46), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Karabağlar İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title