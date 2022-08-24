İzmir haberi: İzmir'de sağanak etkili oldu (2)

İzmir bölgesinden gelen habere göre 'SUYUN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ'İzmir'de etkili olan sağanakta sularıyla dolan cadde ve sokaklardaki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

'SUYUN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

İzmir'de etkili olan sağanakta sularıyla dolan cadde ve sokaklardaki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kavşaktan geçmek için biriken suyun çekilmesini bekleyen sürücülerden Mutlu Çağlar, "Suyun çekilmesini bekliyoruz. Aracım da su alacak. Aracımı ve kendimi tehlikeye atmamak için beklemekten başka çarem yok. Yolda kalan arabalar da oldu. Burada herhangi bir çalışma yapıldığını görmedim" dedi.

Tolga TAHÇI- Davut CAN/İZMİR,