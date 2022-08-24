İzmir haberi! SAĞANAK YAĞMUR İZMİR'DE ETKİLİ OLDU

İzmir gelişmesine göre İZMİR'de sağanak yağış etkili oldu.

İZMİR'de sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu Bayraklı ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç Caddesi yağmur sularıyla doldu. Araçlar yolda ilermekte zorluk yaşadı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 ilde bugün için etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan kuvvetli yağmur uyarısı sonrası İzmir'de saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı araçlar yol kenarına çekip, yolun açılmasını bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar meydana geldi. Belediye ekipleri de sağanak yağışın ardından teyakkuza geçti.