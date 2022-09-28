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Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma dönemine olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma dönemine olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerce belirlenen ev ve çevresinde yapılan aramalarda tarlaya gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde siyah, beyaz ve kırmızı motifler bulunan 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hisarcık Ödemiş İzmir Roma Güncel Haberler

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