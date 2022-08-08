İzmir haberi | İzmir'de minibüsün çarptığı kişi öldü Edinilen İzmir haberine göre İzmir'de, minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti. İzmir'de, minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti. B.D. idaresindeki 35 AAS 773 plakalı minibüs, İzmir-Çeşme Otoyolu Balçova sınırlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat Albayrak'a çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk babası Albayrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Fırat Albayrak'ın, İzmir'de CHP'den 2015 seçimlerinde 1. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı olan iş insanı Muhsin Kurt'un damadı olduğu öğrenildi. Güncel AA / Tezcan Ekizler Balçova Fırat İzmir Güncel Haberler

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