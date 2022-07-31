İzmir haberi... İzmir'de KPSS heyecanı

KAMU Personeli Seçme Sınavı'nın ( Kpss ) ilk oturumu olan 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' aşaması başladı. İzmir'de sınava girenler aylardır süren çalışmalarının karşılığını almak için sınav salonlarındaki yerlerini aldı, kapı önlerinde yakınları onlar için dua etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS'nin 'Genel Yetenek ve Genel Kültür'den oluşan sabah oturumu saat 10.15'te başladı. İzmir'de maskelerini takarak sınav merkezlerine giren katılımcılar, aylardır süren çalışmalarının karşılığını almak için salonlarda yerini aldı. Sabah erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tutan adaylar, sevdikleriyle kucaklaştı, kimlik ve sınava giriş belgeleri ile merkezlere alındı. Kapı önlerinde bekleyenler de sevdiklerini dualarla sınav merkezlerine uğurladı.