İzmir haberi | İzmir'de kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede öldü İzmir haberler... İzmir'in Bayındır ilçesinde 27 Haziran'da eşinin av tüfeğiyle ağır yaraladığı Nuriye M, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir'in Bayındır ilçesinde 27 Haziran'da eşinin av tüfeğiyle ağır yaraladığı Nuriye M, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nuriye M. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Park Geçidi Caddesi'nde E.M, 27 Haziran'da ayrı yaşadığı eşi Nuriye M'ye av tüfeğiyle ateş açıp kaçmıştı. Torbalı-Kemalpaşa kara yolunda polis ekiplerince durdurulan otomobilde yakalanan şüpheli tutuklanmıştı. Ağır yaralanan Nuriye M, sağlık ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, sevk edildiği Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti. AA / Turgay Konuralp - Güncel Çelebi İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haberi | İzmir'de kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.